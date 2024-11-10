ФОТО | Герли Падар дала большой концерт в Таллинне. Но зрителей пришло не так много

„30 лет - это одновременно очень долгий и очень короткий срок, за который можно как совершить массу глупостей, так и реализовать большие мечты, с грохотом упасть и сиять, как звезда на елке. В любом случае, все это необходимо отметить настоящим днем ​​рождения, полным хорошей музыки, веселых песен и пикантных моментов. Как и в самой жизни“, — рекламировала предстоящее событие Герли.