ФОТО | Герли Падар дала большой концерт в Таллинне. Но зрителей пришло не так много
Вчера Герли Падар-Пармас отметила свое 45-летие и 30 творческой деятельности большим концертом в зале Alexela.
„30 лет - это одновременно очень долгий и очень короткий срок, за который можно как совершить массу глупостей, так и реализовать большие мечты, с грохотом упасть и сиять, как звезда на елке. В любом случае, все это необходимо отметить настоящим днем рождения, полным хорошей музыки, веселых песен и пикантных моментов. Как и в самой жизни“, — рекламировала предстоящее событие Герли.
Когда накануне концерта журналисты Kroonika решили проверить наличие мест, оказалось, что свободных мест в зале предостаточно. Находившийся на концерте фотограф сразу подтвердил, что людей пришло немного.
Помимо Герли, в мероприятии приняли участие оркестр Сийма Аймла, Уку Сувисте, Калле Сепп, Ален Везико и Дагмар Оя.