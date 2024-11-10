ГАЛЕРЕЯ | В Йыхви и Нарве с успехом прошла премьера техно-балета „Дитя природы“. Зрители аплодировали и кричали „браво!“(1)
Постановку Марии Гольцман первыми увидели жители Ида-Вирумаа. Премьерные показы прошли в Йыхви и Нарве 8 и 9 ноября. Зрители обоих городов приняли спектакль восторженно.
Как сообщают авторы, этно-техно балет „Дитя природы“ - это уникальная постановка Goltsman Ballett, созданная в сотрудничестве с выдающимися творцами современной музыки диджеем Колдуном и Рауно Вахером.
„В основе повествования лежит сборник рассказов о Маугли английского писателя Редьярда Киплинга, переложенный на музыку в стиле этно-техно, завораживающий визуал и захватывающую современную хореографию.Джунгли превращаются в неоновый ландшафт, звучат этно-техно ритмы, на сцене вместе с классическими танцорами зажигают брейкеры и акробат. Спектакль рассказывает историю Дитя природы, который встречает на своем пути как людей в животном обличии, так и животных в облике людей“.
В Нарве спектакль прошел в концерном зале Geneva, и собрал большое количество зрителей. Поскольку балет заявлен как семейный, половину зрительского зала составляли дети. Завораживающий свет и музыка, необычные сценические решения, и конечно, наполненность элементами классического балета в исполнении талантливых артистов - все это не могло оставить зрителя равнодушным. Нарвская публика с энтузиазмом аплодировала, из зала то и дело доносились крики „браво!“.
В Таллинне постановку покажут 27 ноября на сцене ЦРК.
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