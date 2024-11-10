У Элины Нечаевой родился сын

Нечаева подтвердила, что здоровье ее сына, родившегося несколько дней назад, очень хорошее. „Он очень любит поесть“, — сказала певица.

При рождении рост мальчика был 47 сантиметров, вес около двух с половиной килограммов. „Малыш хотел прийти к нам немного раньше положенного срока, но все в порядке“, - рассказала певица. По ее словам, она не намерена делать длительный перерыв в музыке после родов. „Вынашивание и рождение ребенка очень хорошо влияют на голос“, - поясняет Нечаева.