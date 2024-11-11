В Русском театре пройдет первая публичная читка пьесы Виктора Шендеровича „Концепция“ с Юлией Ауг и Еленой Соломиной

Крушение империи, сменяемость власти, историческая правда и переписывание истории, взаимоотношения народа и правящей элиты, роль лидера и борьба за власть, объединение общества и глас народа – в смешной, острой и актуальной пьесе Виктора Шендеровича „Концепция“.

Древний Рим пал в V веке нашей эры, создав цивилизацию и культуру - нашу цивилизацию, проходящую сегодня очередную проверку на прочность в противостоянии с варварами и имперскими амбициями.

Пьеса, написанная Виктором Шендеровиче в 2013 году, за год до того как Крым стал „нашим“ и была развязана очередная война в Европе, за 10 лет до атаки Хамас на Израиль, заставляет задуматься, что нам предстоит пережить завтра…

Что готовят нам цезари и их советники, что можем предпринять мы, чтобы завтрашний день был мирным и счастливым! Кто будет рассказывать нашим детям историю этих дней? Тот, кто выживет или тот, кто выстоит?

В ролях: Александр Феклистов, Юлия Ауг, Виктор Шендерович, Кирилл Набутов, Сергей Ковтунов, Юрий Кушпело, Елена Соломина, Семен Киржнер. Больше информации - здесь.