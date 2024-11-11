ВИДЕО | Мощно! Михаил Кылварт продемонстрировал свою силу и вызвал бурную реакцию в соцсетях

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт (46) перешел на платформу TikTok вслед за своей женой Анастасией Коваленко-Кылварт. В первом ролике Кылварт на фоне логотипа Центристской партии приветствует тех, кто зашел на его аккаунт.

„Чтобы доказать, что это действительно мой аккаунт...“ - начал политик и затем устроил демонстрацию своей силы. Кылварт, известный мастер боевых искусств, мощным ударом разбил деревянную доску.

„Кто сказал, что политика - это скучно?“ написал Кылварт в названии видео. Всего за два дня эти кадры набрали более трех тысяч лайков и более двухсот комментариев, в которых в основном хвалили лидера партии за его трюк. Видео, которое стало вирусным и на платформе X, набрало почти 60 тысяч просмотров.