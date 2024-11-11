ФОТО | Как орех! Скандальная блогерка Эрна Хуско продает одежду с изображением своей пятой точки
В Финляндии блогерка Эрна Хуско не только самая известная эстонка и скандально известная королева парковочных штрафов, но и фитнесс-красотка, которая продает свой курс для того, как накачать аппетитные ягодицы. Поэтому неудивительно, что блогерка решила поместить именно фото своих ягодиц на собственную коллекцию одежды.
Одежды от Эрны Хуско называется COCO или „Confident Collection“, то есть „Коллекция уверенных в себе“. Спереди на кофтах и футболках красуется логотип, а на спине - фото ягодиц девушки с англоязычным названием коллекции.
Ярым фанатам Эрны или ее пятой точки придется выложить 99,9 евро за толстовку с капюшоном и 54,9 за футболку, на которой вдобавок к ягодицам можно увидеть и лицо блогерки. Есть и более скромные вещи - спортивные штаны за 55 евро и вязаная шапочка за 34,9 евро. На последнее большими буквами красуется имя ERNA.
Несмотря на цену выше среднего, часть размеров уже раскуплена, а значит одежда скандальной блондинки пользуется спросом.