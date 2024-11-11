ФОТО | Как орех! Скандальная блогерка Эрна Хуско продает одежду с изображением своей пятой точки

Одежды от Эрны Хуско называется COCO или „Confident Collection“, то есть „Коллекция уверенных в себе“. Спереди на кофтах и футболках красуется логотип, а на спине - фото ягодиц девушки с англоязычным названием коллекции.

Ярым фанатам Эрны или ее пятой точки придется выложить 99,9 евро за толстовку с капюшоном и 54,9 за футболку, на которой вдобавок к ягодицам можно увидеть и лицо блогерки. Есть и более скромные вещи - спортивные штаны за 55 евро и вязаная шапочка за 34,9 евро. На последнее большими буквами красуется имя ERNA.