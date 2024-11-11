Британская супермодель умерла в возрасте 46 лет всего через пару месяцев после свадьбы

Как пишут британские СМИ, 46-летняя модель в октябре прилетела в Грецию вместе со своим мужем Найджелом, где они устроились на острове Кос и планировали открыть небольшой бар. Однако 21 октября женщине внезапно стало плохо.

Джорджину госпитализировали, но ее состояние становилось все хуже. В итоге модель на вертолете доставили на остров Крит и положили в отделение интенсивной терапии, где она находилась в течение пяти дней. К сожалению, медики так и не смогли спасти ее жизнь.

Точная причина смерти не раскрывается, но известно, что несколько лет назад COVID-19 серьезно подорвал здоровье модели, из-за чего после она часто болела.

У Джорджины Купер остался сын-подросток и муж, с которым они сыграли свадьбу всего пару месяцев назад.

Джорджина Купер в свое время появлялась на подиумах в коллекциях одежды от Alexander McQueen, Burberry, Stella McCartney, Armani и Versace. На ее счету обложки таких журналов, как Vogue и The Face. Однако примерно 14 лет назад знаменитость завершила модельную карьеру и посвятила себя воспитанию сына.