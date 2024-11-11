Легендарный Робби Уильямс везет в Ригу самый грандиозный концерт следующего лета

Отметивший в 2022 году двадцатипятилетие своей сольной карьеры, Уильямс выпустил альбом под названием „XXV“, в который вошли все самые культовые песни, но на этот раз звучащие по-новому благодаря сопровождению оркестра. Одноименный тур в поддержку альбома прошел по 52 городам всего мира, включая Ригу. С тех пор фанаты с нетерпением ждут его возвращения в наши края. И это ожидание наконец будет вознаграждено!

Уильямс продал свыше 75 миллионов альбомов, что делает его не просто легендой попа, но и обладателем рекордных 18 наград Brit Awards – и это самое большое в истории этой премии количество наград, которого удостаивался артист мужского пола. Свой певческий путь Робби Уильямс начал в 1990 году в бой-бэнде Take That, а затем продолжил его невероятно успешной сольной карьерой. Он постоянно ломает представления о том, как может выглядеть живой концерт. Шоу Уильямса отличаются уникальным сочетанием элегантности и смелости, артист неустанно отдает дань уважения таким корифеям, как Фрэнк Синатра и Элвис Пресли, в то же время транслируя легенд рока, таких как Боно из U2 и братья Галлахеры из Oasis.

В конце года поклонников Робби Уильямса ждет еще одна приятность – 26 декабря на экраны выйдет биографический фильм об артисте „Быть лучше“ (Better Man). Фильм дает игривое и размышляющее представление о натуре Робби, изображенного в образе шимпанзе, озвученного самим Робби. Очередной пример уникального чувства юмора и самоосмысления артиста.