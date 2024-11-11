Легендарный Робби Уильямс везет в Ригу самый грандиозный концерт следующего лета
Приготовьтесь к незабываемому вечеру, ведь 3 августа 2025 года в рижском Межапарке выступит один из самых признанных артистов Великобритании Робби Уильямс! Уильямс известен своими непредсказуемыми и харизматичными шоу, поэтому его поклонники могут быть уверены – их ждет невероятный вечер в сопровождении его незабвенных хитов. В качестве специального гостя на мероприятии выступят The Lottery Winners.
Отметивший в 2022 году двадцатипятилетие своей сольной карьеры, Уильямс выпустил альбом под названием „XXV“, в который вошли все самые культовые песни, но на этот раз звучащие по-новому благодаря сопровождению оркестра. Одноименный тур в поддержку альбома прошел по 52 городам всего мира, включая Ригу. С тех пор фанаты с нетерпением ждут его возвращения в наши края. И это ожидание наконец будет вознаграждено!
Уильямс продал свыше 75 миллионов альбомов, что делает его не просто легендой попа, но и обладателем рекордных 18 наград Brit Awards – и это самое большое в истории этой премии количество наград, которого удостаивался артист мужского пола. Свой певческий путь Робби Уильямс начал в 1990 году в бой-бэнде Take That, а затем продолжил его невероятно успешной сольной карьерой. Он постоянно ломает представления о том, как может выглядеть живой концерт. Шоу Уильямса отличаются уникальным сочетанием элегантности и смелости, артист неустанно отдает дань уважения таким корифеям, как Фрэнк Синатра и Элвис Пресли, в то же время транслируя легенд рока, таких как Боно из U2 и братья Галлахеры из Oasis.
В конце года поклонников Робби Уильямса ждет еще одна приятность – 26 декабря на экраны выйдет биографический фильм об артисте „Быть лучше“ (Better Man). Фильм дает игривое и размышляющее представление о натуре Робби, изображенного в образе шимпанзе, озвученного самим Робби. Очередной пример уникального чувства юмора и самоосмысления артиста.
Вечер в компании Робби Уильямса – это больше, чем просто концерт: это динамичные эмоции, желание подпевать, улыбаться и глубоко прочувствовать каждый бит. Робби способен даже на огромных стадионах создавать невероятно интимную атмосферу, заставляя каждого чувствовать себя словно заново родившимся. Каждый его концерт наполнен мощнейшей энергией, и ни одно его шоу не похоже на другие. Снова побывать на концерте Робби Уильямса – это то же самое, что заново прожить самый лучший праздник в своей жизни, которому юмор и энергетика Робби придают дополнительную ценность.
Не пропустите один из самых ярких моментов лета 2025 – 3 августа Робби Уильямс вместе с The Lottery Winners привезут свое легендарное шоу в рижский Межапарк. Предварительная продажа билетов для членов клуба Live Nation Estonia начнется 14 ноября в 12 часов. Открытая продажа билетов в пунктах продажи и интернет-магазине Piletilevi стартует в 12 часов 15 ноября.