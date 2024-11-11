Элина Нечаева рассказала о необычном имени новорожденного сына: оно подходит как мальчику, так и девочке!

„Мы зовем его Оливкой. Он хорошо кушает и любит поесть, как и его мама с папой. Конечно, когда он родился, то был совсем крохой - 47 см ростом и весом чуть меньше 2400 граммов“, - рассказала новоиспеченная мама в передаче „Утро с Ану“. Хотя всего несколько недель назад Элина ходила с большим животом, на телевидении она появилась в обтягивающем платье, которое показало, что она снова в отличной форме.

В дополнительном комментарии Õhtuleht Элина рассказала, что малыш получил имя довольно необычным образом. „Приложение Flo (приложение для отслеживания беременности) показывает в ягодах и фруктах, какого размера ребенок в животе, и когда я увидела, что он размером с оливку, я пошутила, что это очень красивое, редкое и международное имя и в будущем отлично подойдет для брендинга. К тому же оно подходит как мальчику, так и девочке, так мы и выбрали это имя“, - рассказывает Элина.

„Малыш хотел прийти к нам немного раньше положенного срока, но все в порядке“, - рассказала певица. По ее словам, она не намерена делать длительный перерыв в музыке после родов. „Вынашивание и рождение ребенка очень хорошо влияют на голос“, - поясняет Нечаева.

Отец сына Элины - венгерский танцор и хореограф Ахмед Мусса. Пара обручилась и поженилась в этом году.

Свадьба прошла 28 августа в красивом замке в Венгрии. По словам Элины, дата была выбрана по наитию. „Номер моего дома — 28, а номер моей квартиры — 8. Восьмерка — это еще и число бесконечности, это в некотором роде символично. Я подумала, что если все так хорошо складывается, то, возможно, это хороший знак. Я не знала, что когда выйду замуж, чувства будут зашкаливать — я не могла сдержать слезы счастья“, — вспоминает Элина в интервью Kroonika.