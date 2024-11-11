Шоубиз
11.11.2024, 16:00

Сильвия Ильвес купила собственный дом! Она верит, что ее будущее будет светлым и полным любви

 
Õhtuleht/Kroonika
Сильвия Ильвес
Сильвия Ильвес
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

„Да, нам придется распрощаться с роскошью квартиры в центре города, но у этого дома есть потенциал стать домом мечты“, - поделилась виолончелистка Сильвия Ильвес Õhtuleht

„На данный момент в доме нет ни отопления, ни воды“, - говорит виолончелистка. „Нам придется распрощаться с роскошью, которая была у нас в городе, но в то же время у мальчиков будет свежий деревенский воздух и пространство, где можно побегать и пошалить“, - с радостью говорит виолончелистка.

Дом находится за пределами центра города, и теперь мальчикам придется ездить в школу в центр на поезде.

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