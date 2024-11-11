11.11.2024, 16:00
Сильвия Ильвес купила собственный дом! Она верит, что ее будущее будет светлым и полным любви
ФОТО: | Delfi Meedia
„Да, нам придется распрощаться с роскошью квартиры в центре города, но у этого дома есть потенциал стать домом мечты“, - поделилась виолончелистка Сильвия Ильвес Õhtuleht
„На данный момент в доме нет ни отопления, ни воды“, - говорит виолончелистка. „Нам придется распрощаться с роскошью, которая была у нас в городе, но в то же время у мальчиков будет свежий деревенский воздух и пространство, где можно побегать и пошалить“, - с радостью говорит виолончелистка.
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