До встречи в 2025 году! На Tallinn Music Week поступило около 1800 заявок на выступления из более чем 100 стран мира

Географический охват заявок на выступления, поданных с мая по 4 ноября, показывает, что интерес к проходящему в Эстонии мероприятию музыкальной индустрии растет не только в странах ближнего зарубежья и других частях Европы, но и на всех континентах мира. Если в прошлом году фестиваль получил 1640 заявок из 92 стран, то на предстоящий фестиваль приходят заявки уже из 106 стран: от Европы до Северной и Южной Америки, от Центральной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока, Африки и Океании.

Больше всего заявок (221) поступило от эстонских артистов, далее следуют Финляндия (213), Великобритания (153), Германия (116), Франция (102) и Польша (80). Уже третий год в первой десятке по количеству заявок остаются Франция, Польша, Италия и Канада, а Украина впервые вошла в эту десятку. Заметно выросла активность европейских стран с крупными музыкальными рынками, таких как Германия, Швеция и Норвегия, а также США. Резко возросло число заявок, полученных из балканских стран — Словении и Сербии, а также из Центральной и Восточной Азии — от Казахстана до Тайваня. Помимо прочих, на фестивале хотят выступить артисты из Северных стран и Балтийского региона, из Мексики и Новой Зеландии, а также из африканских стран, таких как Сенегал, Судан и Руанда.

ТОП-20 стран по числу заявок на выступления на TMW 2025:

1. Эстония

2. Финляндия

3. Великобритания

4. Германия

5. Франция

6. Польша

7. Канада

8. Швеция

9. Италия

10. Украина

11. Литва

12. Испания

13. Латвия

14. Португалия

15. Бельгия

16. Венгрия

17. Дания

18. Соединенные Штаты Америки

19. Норвегия

20. Нидерланды