До встречи в 2025 году! На Tallinn Music Week поступило около 1800 заявок на выступления из более чем 100 стран мира
На международный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW), который пройдет с 3 по 6 апреля 2025 года, поступило 1791 заявка от музыкантов из 106 стран. Больше всего запросов на выступление поступило из Эстонии, Финляндии и Великобритании.
Географический охват заявок на выступления, поданных с мая по 4 ноября, показывает, что интерес к проходящему в Эстонии мероприятию музыкальной индустрии растет не только в странах ближнего зарубежья и других частях Европы, но и на всех континентах мира. Если в прошлом году фестиваль получил 1640 заявок из 92 стран, то на предстоящий фестиваль приходят заявки уже из 106 стран: от Европы до Северной и Южной Америки, от Центральной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока, Африки и Океании.
Больше всего заявок (221) поступило от эстонских артистов, далее следуют Финляндия (213), Великобритания (153), Германия (116), Франция (102) и Польша (80). Уже третий год в первой десятке по количеству заявок остаются Франция, Польша, Италия и Канада, а Украина впервые вошла в эту десятку. Заметно выросла активность европейских стран с крупными музыкальными рынками, таких как Германия, Швеция и Норвегия, а также США. Резко возросло число заявок, полученных из балканских стран — Словении и Сербии, а также из Центральной и Восточной Азии — от Казахстана до Тайваня. Помимо прочих, на фестивале хотят выступить артисты из Северных стран и Балтийского региона, из Мексики и Новой Зеландии, а также из африканских стран, таких как Сенегал, Судан и Руанда.
ТОП-20 стран по числу заявок на выступления на TMW 2025:
1. Эстония
2. Финляндия
3. Великобритания
4. Германия
5. Франция
6. Польша
7. Канада
8. Швеция
9. Италия
10. Украина
11. Литва
12. Испания
13. Латвия
14. Португалия
15. Бельгия
16. Венгрия
17. Дания
18. Соединенные Штаты Америки
19. Норвегия
20. Нидерланды
TMW, который проводится в Таллинне каждую весну с 2009 года, известен как один из самых разнообразных и смелых шоукейс-фестивалей во всей Европе. Ежегодно TMW посещают более 1000 профессионалов из области музыкальной индустрии, в т.ч. представители агентств, звукозаписывающих компаний, организаторов концертов и сотрудников медиа. Благодаря контактам и известности, приобретенным на TMW, многие эстонские артисты добились значительных экспортных результатов и международного внимания, в том числе Puuluup, Mari Kalkun, Duo Ruut, Tuulikki Bartosik, Night Tapes, Mart Avi, manna, Pridian, Rita Ray, Kitty Florentine, Vera Vice, Bedless Bones, 6hunesseq и многие другие.
На последнем фестивале TMW, прошедшем в апреле 2024 года, выступили 175 артистов и коллективов из 34 стран. Список исполнителей музыкальной программы следующего TMW, который пройдет 3-5 апреля 2025 года, будет утвержден на основании поступивших заявок: до начала фестиваля, в январе будет объявлено около 175 отобранных артистов.
Программу шоукейс-вечеров трехдневной музыкальной программы, проводимых в различных клубах и концертных залах Таллинна, готовит команда кураторов, в которую входят представители и эксперты эстонских и зарубежных музыкальных организаций.
Абонементы TMW 2025 продаются в интернет-магазине фестиваля. Фестивальный абонемент, гарантирующий доступ на все мероприятия музыкальной программы, сейчас продается за 69 евро (окончательная цена 85 евро). PRO-абонемент, гарантирующий вход на фестиваль и конференцию, сейчас стоит 195 евро (окончательная цена 250 евро).