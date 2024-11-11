11.11.2024, 18:00
Какой конфуз! Зал на юбилейном концерте Герли Падар был полупустым: „Я выступала и на мероприятиях, где было всего два человека“
ФОТО: | Delfi Meedia
Певица Герли Падар-Пармас рассказала журналу Kroonika о своих ощущениях после своего юбилейного концерта. Хотя на снимках, сделанных фотографом Kroonika, видно, что зал был наполовину пуст, певицу, отмечавшую свой юбилей, это не беспокоило.
В субботу вечером Герли Падар отпраздновала свое 45-летие и 30 лет на сцене в концертном зале Alexela. Герли призналась Kroonika, что после большого юбилейного концерта ее переполняют только положительные эмоции.
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