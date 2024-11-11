Шоубиз
11.11.2024, 18:00

Какой конфуз! Зал на юбилейном концерте Герли Падар был полупустым: „Я выступала и на мероприятиях, где было всего два человека“

 
Gerli Padar
Gerli Padar
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Певица Герли Падар-Пармас рассказала журналу Kroonika о своих ощущениях после своего юбилейного концерта. Хотя на снимках, сделанных фотографом Kroonika, видно, что зал был наполовину пуст, певицу, отмечавшую свой юбилей, это не беспокоило.

В субботу вечером Герли Падар отпраздновала свое 45-летие и 30 лет на сцене в концертном зале Alexela. Герли призналась Kroonika, что после большого юбилейного концерта ее переполняют только положительные эмоции.

„Чувства исключительно хорошие. Отзывы были настолько замечательными, что телефон разрывается от добрых пожеланий“, - сказала она. „Все прошло даже лучше, чем я могла себе представить, и это было очень, очень здорово. Это был классный опыт для меня и, конечно, для зрителей“.

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