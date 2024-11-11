Какой конфуз! Зал на юбилейном концерте Герли Падар был полупустым: „Я выступала и на мероприятиях, где было всего два человека“

В субботу вечером Герли Падар отпраздновала свое 45-летие и 30 лет на сцене в концертном зале Alexela. Герли призналась Kroonika, что после большого юбилейного концерта ее переполняют только положительные эмоции.

„Чувства исключительно хорошие. Отзывы были настолько замечательными, что телефон разрывается от добрых пожеланий“, - сказала она. „Все прошло даже лучше, чем я могла себе представить, и это было очень, очень здорово. Это был классный опыт для меня и, конечно, для зрителей“.