Шоубиз
12.11.2024, 08:00

Новые отношения эстонской светской львицы продлились всего 12 часов! „Он играл со мной, пытался создать травматическую привязанность“

 
Бригитте Сюзанне Хунт
Бригитте Сюзанне Хунт
ФОТО: Lilian KäosaarLilian K Photography | Erakogu

В своем блоге в воскресенье светская львица, блогерка и звезда реалити-шоу Бригитте Сюзанне Хунт рассказала о том, как ее недавние токсичные отношения продлились всего 12 часов.

Бригитте и ее таинственный возлюбленный общались как друзья в течение четырех месяцев, узнавая друг друга через общение. „Я влюбилась в него, потому что он рассказал моему брату, как важно поступить в университет и как это сделать наиболее эффективно“, - описывает блондинка в своем блоге. „Но он все равно играл со мной, потому что потом он исчез. В мой день рождения он также поступил со мной грубо, и тогда я поняла, что не могу ему доверять“.

„Затем он сделал нечто еще более ужасное. Он сделал это исходя из того, чтобы причинить мне боль и, возможно, пытался создать травматическую привязанность“, - загадочно поведала девушка.

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