12.11.2024, 08:00
Новые отношения эстонской светской львицы продлились всего 12 часов! „Он играл со мной, пытался создать травматическую привязанность“
ФОТО: | Erakogu
В своем блоге в воскресенье светская львица, блогерка и звезда реалити-шоу Бригитте Сюзанне Хунт рассказала о том, как ее недавние токсичные отношения продлились всего 12 часов.
Бригитте и ее таинственный возлюбленный общались как друзья в течение четырех месяцев, узнавая друг друга через общение. „Я влюбилась в него, потому что он рассказал моему брату, как важно поступить в университет и как это сделать наиболее эффективно“, - описывает блондинка в своем блоге. „Но он все равно играл со мной, потому что потом он исчез. В мой день рождения он также поступил со мной грубо, и тогда я поняла, что не могу ему доверять“.
Уже заказано?