ФОТО | Люди не пришли, но компьютер все исправит. На Ратушной площади снимали празднование олимпийской победы Эрики Салумяэ

В относительно теплую для середины ноября погоду была предпринята попытка возродить прием золотой олимпийской медалистки 1988 года Эрики Салумяэ в Таллинне. Она только что завоевала золотую медаль в треккинговом спринте на Олимпийских играх в Суле и 4 октября прибыла на Ратушную площадь, где ее приветствовали тысячи соотечественников.

В одном из предыдущих интервью режиссер фильма Герман Голуб сказал, что ожидается от 700 до 1 000 человек. „Это будет довольно массовая сцена в контексте Эстонии“. „Во времена съемок „Довода“ было 4 000 человек, но мы не Голливуд“, - сказал он в октябре. К сожалению, даже такой толпы на Ратушной площади не было, но кинематографистам все равно пригодится помощь примерно 200-300 человек.