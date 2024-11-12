Управа района Ласнамяэ возобновляет проведение танцевальных вечеров

„В силу разных причин мы какое-то время не проводили танцевальных вечеров. Зная, насколько популярно это мероприятие среди жителей Ласнамяэ, мы не могли не возобновить их проведение.

Мероприятие вернется в новом облике, что, надеемся, понравится любителям танцев нашего района“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Танцевальный вечер состоится в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22) в субботу, 16 ноября. Вечер начнется в 18 часов и продлится три часа.

На танцевальных вечерах в центре культуры „Линдакиви“ можно потанцевать под популярные танцевальные хиты 70–80-х годов, за создание танцевального настроения отвечает диджей. На мероприятие приглашаются желающие любого возраста.