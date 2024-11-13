Поставившая цель найти 600 партнеров за год порномодель рассказала о своих достижениях

Найт сообщила, что ее целью на 2024 год является вступить в интимные отношения с 600 людьми. По ее словам, к октябрю она уже достигла 535 партнеров.

„Я очень близка к своей цели и намерена сделать все, чтобы ее достичь“, — отметила звезда OnlyFans.

Модель рассказала, что разработала четкий план для выполнения этой задачи, согласно которому ей необходимо вступать в близость каждый день до конца года. Найт также уточнила, что один и тот же человек не может быть в ее списке дважды.

„Это каждый раз разные люди. Если я сплю с человеком повторно, это не учитывается“, — пояснила она. По ее словам, за сутки у нее может быть до десяти разных партнеров.

В октябре прошлого года Найт поделилась информацией о своих заработках, заявив, что ее доходы превышали 150 тысяч австралийских долларов в месяц.