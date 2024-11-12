ФОТО | Перенесшая выкидыш актриса Меган Фокс беременна от возлюбленного-рэпера

Меган Фокс (38) выложила в Instagram несколько восхитительных снимков. На снимках Меган голая и покрыта черной краской, и отчетливо виден ее округлившийся живот. К снимку также прилагается фото теста на беременность, подтверждающее, что Меган действительно ждет ребенка. „Ничто никогда не потеряно. С возвращением!“ - подписала Фокс фотографии, посвященные ее беременности.

Меган Фокс состоит в отношениях с музыкантом Machine Gun Kelly (34). Они познакомились на съемках фильма „Полночь на злаковом поле“ в 2020 году и начали встречаться в том же году. Через два года пара обручилась. К сожалению, это продлилось недолго, помолвка была расторгнута в феврале 2023 года.

Как следует из подписи под фото, пара пережила потерю ребенка несколько лет назад. Machine Gun Kelly намекнул на потерю ребенка на церемонии Billboard Music Awards в мае 2022 года, посвятив свое выступление Меган и добавив: „Это для нашего нерожденного ребенка“.

В ноябре 2023 года Фокс описала выкидыш в своей книге „Красивые мальчики ядовиты“. В книге она написала проникновенные строки об ультразвуковом снимке с десяти недель и одного дня: „Может быть, если бы ты не... Может быть, если бы я...“

Фокс рассказала, что никогда раньше не испытывал ничего подобного, и затронула тему потери в интервью в программе Good Morning America. „Это было очень тяжело для нас обоих“, - объяснила она.

В марте Меган Фокс отказалась прояснить текущий статус их отношений. В начале июля анонимный источник сообщил изданию Us Weekly, что Фокс и Келли снова вместе, но актриса пока хочет скрыть свое воссоединение от общественности.

О пополнении в семействе заговорили еще в июле, когда Меган Фокс появилась в новом клипе Machine Gun Kelly на песню „Lonely Road“. В клипе у Фокс заметен округлившийся живот. В начале клипа Келли целует и держит ее за пузико. Однако на тот момент никто из них не подтвердил беременность.

У Меган Фокс трое сыновей - Ноа (11), Джорни (10) и Бодхи (7) - с бывшим мужем Брайаном Остином Грином (51). Тем временем Machine Gun Kelly воспитывает дочь Кейси (14) с бывшей партнершей Эммой Кэннон.