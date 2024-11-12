Певица Элиза Колк намекает на разрыв с бойфрендом-миллионером? „Люди могут сами спекулировать...“

Певица очень откровенно рассказала о серьезных переживаниях, которые легли в основу конкурсной песни. „Перед началом сессии в разговоре всплыл один случай из моей жизни, который и вошел в эту пенсю. Это все еще история об очень большой душевной боли“, - сказала Элиза, чья личная жизнь подробно обсуждается в социальных сетях.

„Эту песню было сложно создавать, она также сложна с вокальной точки зрения, и когда моя семья услышала ее, они заплакали. Мы плакали в студии, потому что это очень грустная история“, - говорит она. К счастью, Элиза поняла, что все грустные вещи дают людям урок и позволяют им идти вперед по жизни.