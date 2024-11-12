12.11.2024, 11:00
Певица Элиза Колк намекает на разрыв с бойфрендом-миллионером? „Люди могут сами спекулировать...“
Элиза Колк, выступающая под псевдонимом Elysa, прошла в финал Eesti Laul и предстанет перед зрителями с очень личной песней. В беседе с журналом Kroonika она призналась, что вложила в песню свою большую душевную боль, но не хочет раскрывать подробности.
Певица очень откровенно рассказала о серьезных переживаниях, которые легли в основу конкурсной песни. „Перед началом сессии в разговоре всплыл один случай из моей жизни, который и вошел в эту пенсю. Это все еще история об очень большой душевной боли“, - сказала Элиза, чья личная жизнь подробно обсуждается в социальных сетях.
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