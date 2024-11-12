Эстонский национальный мужской хор отмечает 80-летие

Яркий путь длиной в 80 лет был полон вызовов и достижений. Пройдя через них, Эстонский национальный мужской хор обеспечил себе достойное место в мировой хоровой музыке. Коллектив регулярно сотрудничает с эстонскими и зарубежными композиторами и ведущими оркестрами мира.

Несмотря на то, что хору уже 80 лет, он по-прежнему звучит очень свежо, подчеркнул главный дирижер и художественный руководитель коллектива Микк Юлеоя. „Этому не стоит удивляться, ведь нашим самым молодым певцам – всего по двадцать. Состав хора постоянно обновляется, молодежи становится все больше. Так что можно сказать, что наш Национальный мужской хор никогда не состарится“, – добавил главный дирижер.

„В настоящее время в составе хора – 46 отличных певцов. Стараниями неутомимого Микка Юлеоя музыканты сработались так хорошо, что звучат как замечательный инструмент“, – отметила новый руководитель хора Саале Фишер.

Юбилейная программа построена на вокальном цикле Вельо Тормиса „Эстонские календарные песни“. По словам Фишер, это не просто хоровой концерт a capella, а настоящая концертная постановка со светом, реквизитом и звуковыми эффектами. В концертах примет участие давний партнер коллектива – хор девушек „Эллерхейн“, отмечающий в этом году свое 55-летие.

Эстонский национальный мужской хор представляет свои юбилейные концерты в четырех городах страны: со среды по воскресенье коллектив выступит в концертных залах Йыхви, Тарту, Таллинна и Пярну.