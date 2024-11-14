Памела Андерсон удивила ритуалами, которые сохраняют ее молодость в 57 лет
57-летняя актриса и модель Памела Андерсон поделилась секретами своей повседневной рутины, которые помогают ей оставаться в отличной форме.
На красной дорожке Андерсон часто появляется без макияжа, что подогревает интерес к её уходу за собой. В интервью The Times Памела рассказала, что уделяет внимание не только физическому, но и ментальному здоровью, избегая длительного пребывания в соцсетях и гаджетах. Она начинает свой день встречей рассвета и составлением списка дел, где всегда есть место кулинарии — её любимому занятию.
Ежедневно актриса преодолевает пешком от 4 до 10 километров, а свободное время посвящает чтению и просмотру старых фильмов. Владея фермой, Памела чувствует связь со своими корнями, что придаёт ей силы и вдохновение.
Андерсон отметила, что её новый образ жизни повлиял и на сыновей, 27-летнего Брэндона и 26-летнего Дилана, которые теперь восхищаются её увлечениями. „Мой образ жизни изменил их восприятие меня. Им нравится, что я на огороде, занимаюсь фермерством, готовлю что-то особенное, например, горчицу,“ — поделилась она.