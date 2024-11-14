Памела Андерсон удивила ритуалами, которые сохраняют ее молодость в 57 лет

На красной дорожке Андерсон часто появляется без макияжа, что подогревает интерес к её уходу за собой. В интервью The Times Памела рассказала, что уделяет внимание не только физическому, но и ментальному здоровью, избегая длительного пребывания в соцсетях и гаджетах. Она начинает свой день встречей рассвета и составлением списка дел, где всегда есть место кулинарии — её любимому занятию.