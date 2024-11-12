Культура
12.11.2024, 15:33

„Люди, что с вами?! Тремор рук мешает?“ В Таллинне с успехом прошел спектакль „Эйнштейн и Маргарита“, но есть одно „но“

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ФОТО: Delfi

Вчера, 11 ноября, в концертном зале Alexela с успехом прошел спектакль „Эйнштейн и Маргарита“, во время которого на сцене блистали Алексей Серебряков и восхитительная Ксения Раппопорт. Однако помимо актеров на сцене, „блистали“ еще и зрители.

На что вы готовы ради любви? Ради любви любимой женщины, ради любви к Родине, к делу всей жизни? Да ради самой жизни?

Казалось бы, простая история: 1945 год, Принстон, он и она, любовь и страсть на протяжении 10 лет, взлеты и падения, цепочка событий, когда друг без друга уже невозможно не то что жить, а дышать. Но в один августовский день женщина решает положить конец этой связи. Всё бы ничего, если бы не многочисленные "но": он - великий и всеми любимый Альберт Эйнштейн, она - Маргарита Конёнкова, белоэмигрантка, муза и законная жена известного скульптура Сергея Конёнкова, а по совместительству еще и советская разведчица. А между ними ОНА - атомная бомба.

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