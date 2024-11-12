12.11.2024, 15:33
„Люди, что с вами?! Тремор рук мешает?“ В Таллинне с успехом прошел спектакль „Эйнштейн и Маргарита“, но есть одно „но“(2)
ФОТО: Delfi
Вчера, 11 ноября, в концертном зале Alexela с успехом прошел спектакль „Эйнштейн и Маргарита“, во время которого на сцене блистали Алексей Серебряков и восхитительная Ксения Раппопорт. Однако помимо актеров на сцене, „блистали“ еще и зрители.
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