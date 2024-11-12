ГОРЯЧИЕ КАДРЫ | Эстонская певица в образе сексуальной медсестры взбудоражила публику культурной столицы

Легендарная диско-группа JAM, оставившая след в сердцах многих эстонцев, в честь своего 30-летия выступила в спортивном зале Тартусского университета с бессмертными старыми хитами и новыми композициями. На сцену вышла и Биргит Саррап в костюме медсестры, которая вместе с „доктором“ Михкелем Маттисеном исполнила песню Push Up — „Человек-паук“.

Образ Саррап полностью очаровал публику. Она была в белом головном уборе медсестры, коротком костюме, чулках с бантиками и на высоких каблуках. Кадры с Биргит в этом костюме уже вечером концерта распространились по соцсетям. На видео слышно, что восторженные крики в её адрес не смолкали.

„Это был просто потрясающий праздник – те, кто пришли, наслаждались концертом от всей души!“ — поделился с Kroonika один из зрителей, присутствовавших на месте. Специальное юбилейное шоу подготовил DJ Алари Кивисаар, а за ретро-музыку отвечал DJ Раунo Мяркс. Среди приглашённых артистов на сцену также вышла Маарья-Лийс Илюс.

Кроме Тарту, группу можно будет услышать 15 ноября в Пярну, 16 ноября в Таллине и 23 ноября в Раквере.