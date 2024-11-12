БОЛЬШОЙ ОБЗОР | 40 откровений, которые каждая женщина должна знать о сексе к 40 годам

Вот 40 важных откровений о сексе, которые каждая женщина должна знать к 40 годам:

1. Ему не важно, брила ли ты ноги или нет. Он даже не подумает об этом.

2. В разговоре о мужской силе знайте, что грубость ранит его сильнее, чем реальная длина его достоинства.

3. Все женщины мастурбируют. Исследования показывают, что многие используют не только руки.

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