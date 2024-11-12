12.11.2024, 19:01
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | 40 откровений, которые каждая женщина должна знать о сексе к 40 годам
ФОТО: | Shutterstock
От распространённых мифов и сексуального этикета до твоего здоровья — вот несколько вещей, которые каждая женщина должна знать о сексе.
Вот 40 важных откровений о сексе, которые каждая женщина должна знать к 40 годам:
1. Ему не важно, брила ли ты ноги или нет. Он даже не подумает об этом.
2. В разговоре о мужской силе знайте, что грубость ранит его сильнее, чем реальная длина его достоинства.
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