В Эстонии настоящий бум судебных тяжб среди звезд?! Адвокат: победа в суде не означает, что проигравший автоматически компенсирует расходы победителя
В последнее время все чаще появляются новости о том, как одна эстонская знамениость подает в суд на другую или предъявляет ей претензии. Катрин Луст, Маллукас, Андрей Зевакин, Бригитте Сюзанне Хунт и Эрик Оргу, Танель Падар подали в суд или, по крайней мере, предприняли определенные шаги в этом направлении. Наблюдается ли в Эстонии судебный бум среди звезд? Адвокат компании Sorainen Трийн Тоом комментирует ситуацию.
Недавно широкую огласку получил тот факт, что светская львица Бригитте Сюзанне Хунт подала в суд на блогера Андрея Зевакина за то, что он назвал ее „потом между булок“ в одном из своих видеороликов на YouTube. Поэтому 7 ноября Хунт подала иск против Зевакина в Харьюский уездный суд. Перед тем как обратиться в суд, Зевакин получил письмо-требование, в котором Хунт просила его извиниться и выплатить денежную компенсацию за свои грубые высказывания.