Шоубиз
13.11.2024, 15:05

В Эстонии настоящий бум судебных тяжб среди звезд?! Адвокат: победа в суде не означает, что проигравший автоматически компенсирует расходы победителя

 
Андрей Зевакин, Маллукас, Танель Падар, Бригитте Сюзанне Хунт
Андрей Зевакин, Маллукас, Танель Падар, Бригитте Сюзанне Хунт
ФОТО: Kollaaž

В последнее время все чаще появляются новости о том, как одна эстонская знамениость подает в суд на другую или предъявляет ей претензии. Катрин Луст, Маллукас, Андрей Зевакин, Бригитте Сюзанне Хунт и Эрик Оргу, Танель Падар подали в суд или, по крайней мере, предприняли определенные шаги в этом направлении. Наблюдается ли в Эстонии судебный бум среди звезд? Адвокат компании Sorainen Трийн Тоом комментирует ситуацию.

Недавно широкую огласку получил тот факт, что светская львица Бригитте Сюзанне Хунт подала в суд на блогера Андрея Зевакина за то, что он назвал ее „потом между булок“ в одном из своих видеороликов на YouTube. Поэтому 7 ноября Хунт подала иск против Зевакина в Харьюский уездный суд. Перед тем как обратиться в суд, Зевакин получил письмо-требование, в котором Хунт просила его извиниться и выплатить денежную компенсацию за свои грубые высказывания.

Буквально за день до этого спор между рок-музыкантом Танелем Падаром и блогеркой Маллукас (Маллу Марианн Трейманн) вышел на новый уровень. Танель подал иск против Маллукас, чтобы опровергнуть ложные заявления и потребовать возмещения ущерба. Иск был подан в Харьюский уездный суд 25 октября, а 6 ноября суд принял дело к рассмотрению. В своем иске певец утверждает, что блогерка опубликовала клеветнические и необоснованные обвинения в его адрес. Иск касается поста в Instagram Маллукас, поэтому Танель требует опровержения ложных обвинений и компенсации морального ущерба.

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