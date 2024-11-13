В Эстонии настоящий бум судебных тяжб среди звезд?! Адвокат: победа в суде не означает, что проигравший автоматически компенсирует расходы победителя

Недавно широкую огласку получил тот факт, что светская львица Бригитте Сюзанне Хунт подала в суд на блогера Андрея Зевакина за то, что он назвал ее „потом между булок“ в одном из своих видеороликов на YouTube. Поэтому 7 ноября Хунт подала иск против Зевакина в Харьюский уездный суд. Перед тем как обратиться в суд, Зевакин получил письмо-требование, в котором Хунт просила его извиниться и выплатить денежную компенсацию за свои грубые высказывания.