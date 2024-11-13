Расстались? В Tinder обнаружили аккаунт с фотографиями спутника жизни эстонской певицы - миллионера Индрека Рахумаа

Предприниматель Индрек Рахумаа (52) и певица Элиза Колк (27) уже некоторое время находятся в центре внимания СМИ. Пара, которая публично заявила о своих отношениях в 2019 году, пережила как роман с бывшей подругой Колк, так и слухи о своем расставании, которые постоянно циркулировали в прессе.

Некоторые начали вновь задаваться вопросом, когда увидели Рахумаа в Tinder, где он искал приключений. На фото в профиле действительно изображен Рахумаа, но имя, возраст и другие данные были изменены.

В Tinder Индрек Рахумаа фигурирует как 44-летний Хендрик. В его профиле указано: „Я филантроп, который собирается установить меритократию. В свободное время работаю в банке“. Что именно Хендрик ищет в Tinder, он еще не решил. В его профиле также указано, что он владеет четырьмя языками, любит смотреть фильмы и гулять.

Журналисты из Kroonika связались с Рахумаа, чтобы узнать, расстался ли он с Колк и является ли это фальшивым аккаунтом. Рахумаа ответил через несколько часов, что он не знает об этом аккаунте в Tinder. В следующем сообщении он написал: „Что за чёрт?! Я ничего не знаю об этом аккаунте?! Что это такое? У меня нет Facebook или других аккаунтов. Только Instagram, который я почти не использую“.

Когда журналист снова спросил, находится ли Рахумаа в отношениях с Колк, он ответил, что связался с IT-специалистами. „Я попросил своих IT-людей связаться с ними, и они сообщили, что на каком-то аккаунте используется моя фотография. В любом случае, я думаю, что его удалят“, — продолжил бизнесмен и поблагодарил журналиста за информацию.

На дополнительные вопросы журналиста о том, все ли еще они с Колк вместе, Рахумаа не ответил. Колк, которая когда-то появлялась на обложке Kroonika с Рахумаа, ответила так: „Я больше не комментирую свою личную жизнь и отношения“.