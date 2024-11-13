Расстались? В Tinder обнаружили аккаунт с фотографиями спутника жизни эстонской певицы - миллионера Индрека Рахумаа
В августе начали распространяться слухи, что над отношениями Элизы Колк и ее миллионера-партнера Индрека Рахумаа стали сгущаться тучи. Тогда Колк подтвердила, что они все еще вместе. Однако теперь в Tinder появился профиль с фотографиями Рахумаа, происхождение которого, по его словам, ему неизвестно. Также остается неясным статус их отношений.
Предприниматель Индрек Рахумаа (52) и певица Элиза Колк (27) уже некоторое время находятся в центре внимания СМИ. Пара, которая публично заявила о своих отношениях в 2019 году, пережила как роман с бывшей подругой Колк, так и слухи о своем расставании, которые постоянно циркулировали в прессе.
Некоторые начали вновь задаваться вопросом, когда увидели Рахумаа в Tinder, где он искал приключений. На фото в профиле действительно изображен Рахумаа, но имя, возраст и другие данные были изменены.
В Tinder Индрек Рахумаа фигурирует как 44-летний Хендрик. В его профиле указано: „Я филантроп, который собирается установить меритократию. В свободное время работаю в банке“. Что именно Хендрик ищет в Tinder, он еще не решил. В его профиле также указано, что он владеет четырьмя языками, любит смотреть фильмы и гулять.
Журналисты из Kroonika связались с Рахумаа, чтобы узнать, расстался ли он с Колк и является ли это фальшивым аккаунтом. Рахумаа ответил через несколько часов, что он не знает об этом аккаунте в Tinder. В следующем сообщении он написал: „Что за чёрт?! Я ничего не знаю об этом аккаунте?! Что это такое? У меня нет Facebook или других аккаунтов. Только Instagram, который я почти не использую“.
Когда журналист снова спросил, находится ли Рахумаа в отношениях с Колк, он ответил, что связался с IT-специалистами. „Я попросил своих IT-людей связаться с ними, и они сообщили, что на каком-то аккаунте используется моя фотография. В любом случае, я думаю, что его удалят“, — продолжил бизнесмен и поблагодарил журналиста за информацию.
На дополнительные вопросы журналиста о том, все ли еще они с Колк вместе, Рахумаа не ответил. Колк, которая когда-то появлялась на обложке Kroonika с Рахумаа, ответила так: „Я больше не комментирую свою личную жизнь и отношения“.
Летом 2023 года разгорелся скандал, связанный с тем, что Бригитте Сюзанна Хунт была любовницей Рахумаа. Однако Рахумаа много лет был вместе с Колк, которая, будучи подругой Хунт, впустила ее в свою жизнь и неоднократно приглашала ее в дом. Первой, кто подтвердил слухи, была сама Колк. „Я все еще люблю Индрека и повторяю, что не знала об этом. Я считаю, что у нас были очень красивые отношения. С Индреком я не смогла поговорить плодотворно, он все еще в поездке“, — сказала певица тогда Õhtulehele.
Позже бывший менеджер Хунт, Марьен Вёсудьялг, признала, что Хунт хвасталась этим „завоеванием“ в некоторых кругах.
Хотя сначала Хунт пыталась опровергнуть эти слухи, она в итоге признала, что у нее был тайный роман с партнером своей подруги. Это стало известно как из ее фильма о жизни, так и из автобиографической книги, выход которой Рахумаа пытался предотвратить. Хунт несколько раз упоминала этот роман в своем блоге.
Через несколько недель после начала скандала стало известно, что Колк простила своего партнера, и они остались вместе. „Я думаю, что я многому научилась из этого скандала. У меня был очень яркий год, полный новых впечатлений, путешествий и самооткрытия. И ведь говорят, что чем больше художники переживают эмоциональных событий, тем богаче их творчество“, — ответила Колк в интервью Kroonika о скандале с изменой.
В августе этого года Kroonika сообщила, что отношения пары все же дали трещину, и они разошлись. Хотя Колк опровергла слухи и публиковала фотографии с Рахумаа, где они вместе, в редакцию продолжали поступать намеки, что в их отношениях по-прежнему есть проблемы.