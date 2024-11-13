13.11.2024, 12:04
Мадонна разошлась с бойфрендом, который был младше ее на 37 лет. Удивит ли вас причина?(5)
ФОТО: | Scanpix
Мадонна и её молодой бойфренд Аким Моррис, с которым она начала отношения этим летом, расстались без скандалов. По информации источника Daily Mail, пара прекратила отношения еще в октябре, но не делала этого публичным. Разрыв был предсказуем, однако оба остались на позитивной ноте, избегая драматизации ситуации.
Источник также рассказал, что причиной разрыва стала большая разница в возрасте. Несмотря на то, что Мадонна имеет опыт в отношениях с младшими партнерами — большинство её избранников были значительно моложе — в этот раз возраст оказался преградой для их союза.
„Мадонна столкнулась с той же проблемой с этим парнем, что и со всеми ее последними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой. Они из разных эпох“, – утверждает инсайдер.