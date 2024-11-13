Мадонна разошлась с бойфрендом, который был младше ее на 37 лет. Удивит ли вас причина?

Мадонна и её молодой бойфренд Аким Моррис, с которым она начала отношения этим летом, расстались без скандалов. По информации источника Daily Mail, пара прекратила отношения еще в октябре, но не делала этого публичным. Разрыв был предсказуем, однако оба остались на позитивной ноте, избегая драматизации ситуации.