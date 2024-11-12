Умер автор песни „Александра“ из „Москва слезам не верит“ Дмитрий Сухарев

„Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни“, — написал он.

О смерти Сухарева также сообщили Татьяна и Сергей Никитины на своей странице.

Песня „Александра“ была написана в 1979 году Дмитрием Сухаревым в соавторстве с композитором Сергеем Никитиным для титров фильма Москва слезам не верит. Сухарев рассказывал, что когда он был в отъезде, расширенную версию композиции спасал и „аврально приготовил“ их общий друг Юрий Визбор, ставший таким образом соавтором.