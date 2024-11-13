ГАЛЕРЕЯ | В рамках фестиваля PÖFF в Тарту состоялся специальный показ премьеры научно-фантастического короткометражного фильма „The Unstruck Sound“

Четырежды номинированная на кинопремию BAFTA кинокомпания Blast Theory специально для программы Тарту 2024 создала короткометражный фильм в сотрудничестве с командой Lanzadera Film и эстонскими актерами Серго Варесом, Катарийной Унди и Ярмо Реха.

Фильм „The Unstruck Sound“ является ответом на научную фантастику-антиутопию и страхи перед будущим и задается вопросом, как выжить в условиях климатической катастрофы и какие ценности для этого необходимо сохранить. В фильме показано, как люди адаптируются к новым угрозам и находят свои уникальные способы выживания.

„Фильм смело смотрит в будущее через научно-фантастическое повествование. Очень интригующе, что творческая команда создала фильм на основе местного фольклора, пообщавшись с молодыми и пожилыми жителями Южной Эстонии“, сказала Кати Торп, креативный руководитель Тарту 2024.

Проект черпал вдохновение из воспоминаний сегодняшних эстонцев, чтобы найти подсказки на будущее. В 2023 году Blast Theory работала с молодежью Тартуского региона. Были опрошены люди старшего возраста, помнящие жизнь 1974 года. Оглядываясь на 50 лет назад, на времена коммунизма и нефтяных кризисов, что мы могли бы взять с собой в 2074 год?

„Жизнь в то время была глубоко коллективной, она основывалась на принципе распределения как жилья, транспорта, так и труда“, сказал Мэтт Адамс, один из основателей Blast Theory. „Истории интервьюируемых о балансе личного желания и коллективной ответственности подчеркнули это как важную тему в сценарии, а одна особенно выдающаяся история стала центральной идеей фильма“. Фильм рассказывает о сообществе, которое выживает благодаря необычному садоводству и прочным социальным связям.

Съемки фильма проходили на аэродроме бомбардировщиков времен холодной войны, в Тартуском ботаническом саду и на заброшенной железной дороге. Творческая команда работала с супервайзером по визуальным эффектам Эгертом Канепом, чтобы создать яркую картинку будущего.

Blast Theory, четырежды номинированная на премию BAFTA, является всемирно признанной арт-группой, использующей интерактивные медиа. Они выступали в галерее Tate Britain, Сиднейском музее современного искусства, Tokyo ICC, кинофестивале Sundance, Венецианской биеннале и Королевском оперном театре. Группа выиграла премию Prix Ars Electronica Golden Nica в категории интерактивного искусства и премию Nam June Paik Arts Center.