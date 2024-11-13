Психологи назвали главный фактор женской привлекательности

Восприятие человеческой внешности зависит от множества факторов. Например, одно из недавних исследований показало, что сладкий завтрак способен сделать и женщин, и мужчин менее привлекательными в глазах противоположного пола. При этом другая работа опровергла предположение о том, что во время овуляции у женщин появляется особенный запах, который „притягивает“ мужчин.

При изучении женской красоты, как правило, обращают внимание на соотношение обхватов талии и бедер. С наиболее высокими оценками привлекательности обычно связан результат 0,7. Эволюционные психологи считают, что именно такое соотношение может служить потенциальным показателем здоровья и фертильности и поэтому интересовать потенциальных партнеров противоположного пола.

Ученые из Констанцского университета в Германии предположили, что более универсальным фактором привлекательности может стать округлость фигуры. Хотя этот параметр связан с соотношением талии и бедер, он, по мнению специалистов, может дать более полное представление о форме тела. Результаты исследования появились в научном журнале Scientific Reports.

Авторы публикации провели два эксперимента, участники которых рассматривали рисунки женских тел и оценивали привлекательность силуэтов. В первом эксперименте были задействованы 80 взрослых (средний возраст — 28,5 года), в том числе 25 мужчин. Им показали 12 линейных рисунков женских тел, которые иллюстрировали соотношение талии и бедер от 0,7 до 1,0.

Фигуры с наименьшим соотношением талии и бедер действительно воспринимались как наиболее привлекательные. Кроме того, респонденты преимущественно отдавали предпочтение иллюстрациям нормального веса, а не недостаточного или избыточного.