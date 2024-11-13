ФОТО | „Коплиская Венеция“: в британском сериале показали Таллинн, созданный ИИ, но что-то пошло не так
На форуме Reddit уже несколько дней циркулируют фотографии „Таллинна“. Люди недовольны образом эстонской столицы, который был создан для британского телесериала при помощи искусственного интеллекта, потому что он имеет серьезные отличия от реального города. Не зашло ли использование искусственного интеллекта слишком далеко?
В британском телесериале „День шакала“ (2024) Таллинн изображен как окруженный горами приморский город, похожий на Венецию. Созданный искусственным интеллектом и искаженный образ Таллинна привел интернет-пользователей в бешенство. Эстонцы смеются над тем, что видят, но не понимают, зачем потребовалось создавать абсолютно ложный образ Таллинна.
„Если бы Таллинн был на берегу Средиземнго моря“, - написал один под фотографиями. „Коплиская Венеция“, - добавил другой. „Там средиземноморский вайб, и интересно, что они используют так называемый „мексиканский фильтр“ для Таллинна, как будто это ужасно жаркий край“, - недоумевает третий. „Неужели так сложно сделать 2-3 снимка реального города с дрона? Почему в сериалах обязательно используется искусственный интеллект?“ - возмущается другой.
„Вот что происходит, когда вы называете несколько районов „горами“ (на конце районов эстонское слово mägi - прим. ред.), а на самом деле они полностью плоские. Бедный ИИ“, - сочувствует еще один провалу искусственного интеллекта. „Красивые горы“, - говорит другой. „Ласнамяэ, Ыйсмяэ, Мустамяэ, Торнимяэ, Мяэалузе, Мяэпеальсе, Лийвамяэ, Сосси мяги... Полно материала для ИИ“, - объясняет другой наличие гор на картинке.
Сериал „День шакала“ - это история неуловимого киллера, который зарабатывает на жизнь наемными убийствами. Вскоре он встречает крутого офицера британской разведки, который преследует его в ходе захватывающей игры в кошки-мышки. Погоня по Европе приводит главных героев в несколько городов, в том числе и в Таллинн.