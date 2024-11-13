ФОТО | „Коплиская Венеция“: в британском сериале показали Таллинн, созданный ИИ, но что-то пошло не так

В британском телесериале „День шакала“ (2024) Таллинн изображен как окруженный горами приморский город, похожий на Венецию. Созданный искусственным интеллектом и искаженный образ Таллинна привел интернет-пользователей в бешенство. Эстонцы смеются над тем, что видят, но не понимают, зачем потребовалось создавать абсолютно ложный образ Таллинна.

„Если бы Таллинн был на берегу Средиземнго моря“, - написал один под фотографиями. „Коплиская Венеция“, - добавил другой. „Там средиземноморский вайб, и интересно, что они используют так называемый „мексиканский фильтр“ для Таллинна, как будто это ужасно жаркий край“, - недоумевает третий. „Неужели так сложно сделать 2-3 снимка реального города с дрона? Почему в сериалах обязательно используется искусственный интеллект?“ - возмущается другой.

„Вот что происходит, когда вы называете несколько районов „горами“ (на конце районов эстонское слово mägi - прим. ред.), а на самом деле они полностью плоские. Бедный ИИ“, - сочувствует еще один провалу искусственного интеллекта. „Красивые горы“, - говорит другой. „Ласнамяэ, Ыйсмяэ, Мустамяэ, Торнимяэ, Мяэалузе, Мяэпеальсе, Лийвамяэ, Сосси мяги... Полно материала для ИИ“, - объясняет другой наличие гор на картинке.

Сериал „День шакала“ - это история неуловимого киллера, который зарабатывает на жизнь наемными убийствами. Вскоре он встречает крутого офицера британской разведки, который преследует его в ходе захватывающей игры в кошки-мышки. Погоня по Европе приводит главных героев в несколько городов, в том числе и в Таллинн.