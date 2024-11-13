Томми Кэш уверен, что поедет на „Евровидение“: „Я считаю, что смогу лучше всех представить Эстонию“

Томми Кэш был уверен, что попадет в финал Eesti Laul. „Я чувствовал, что вы точно выберете эту песню“, — сказал он. „Я не думаю, что Eesti Laul настолько глупый, что упустит шанс, чтобы я участвовал в конкурсе. Я считаю, что смогу лучше всех представить Эстонию“, — уверен музыкант.

Томми Кэш, который обычно не дает интервью, наслаждается своей загадочностью. „Если бы мы были друзьями, я бы постоянно отправлял тебе мемы“, — сказал он ведущему Марко Рейкопу. „Все важные вещи я публикую сам, и думаю, так намного лучше, интереснее.“

Почему Томми Кэш решил участвовать в Евровидении именно сейчас? „Это был стратегически хороший момент, потому что я работал с Кäärijä над песней „It’s Crazy It’s Party““, — рассказал Кэш, добавив, что через Кäärijä он познакомился с продюсером, который работал как над его конкурсной песней, так и над песней Кäärijä для Евровидения „Cha Cha Cha“.

Также Кэш подстегнуло его высказывание в мае, когда он выступал в Таллинне на День Европы и объявил, что поедет на Евровидение в следующем году. По его словам, это было шуткой, но фанаты сразу восприняли это всерьез и начали поддерживать его, надеясь, что он действительно примет участие в конкурсе.

„Другим не стоит с тобой выступать на Eesti Laul — ты уверен, что выиграешь?“ — спросил Рейкоп, так как артист явно был уверен в своей победе. „Я сделаю все от меня зависящее и хотел бы сказать, да“, — ответил Кэш. „Никогда не знаешь, но я бы с уверенностью сказал, что могу сразу поехать на Евровидение“.

О своей конкурсной песне „Espresso Macchiato“ Кэш не рассказал много, но подтвердил, что она захватывающая и на английском языке.

Рейкоп также спросил о месте жительства Кэша, но артист лишь отметил, что часто путешествует. „Я везде, но мне очень нравится проводить время здесь. В Таллинне я слышу свои собственные мысли“.

Похоже, что интервью для программы „Ringvaade“ было записано немного раньше, чем прошедший в пятницу, 8 ноября, пресс-день Eesti Laul, потому что на Кэше были те же вещи, что и на мероприятии. Известно, что после пресс-дня Кэш сразу полетел в Берлин, и это он тоже упомянул в интервью. Кроме того, Кэш пожаловался, что интервью началось для него слишком рано, так как обычно он просыпается только около часу дня.