ФОТО | Какие формы! Модель Эмили Ратаковски дразнит подписчиков кадрами в откровенном белье

Предприимчивая Ратаковски заявила в недавнем интервью Daily Mail, что верит в „силу красивого белья“. Сексуальное нижнее белье заставляет ее чувствовать себя уверенно.

Помимо прочего, у Эмили есть собственный бренд купальников Inamorata Woman. Однако нижнее белье на фотографиях — из коллекции бренда нижнего белья Intimissimi.

Ратаковски воспитывает сына Сильвестра, который родился в 2021 году. Модель тогда была замужем за продюсером и актером Себастьяном Беар-Маккларом, с которым сейчас в разводе.

Модель также опубликовала книгу „Мое тело“, в которой рассказывает глубоко личную историю о феминизме, сексуальности и власти. В работе модель также анализирует, как мужчины относятся к женщинам и как сами женщины принимают свое тело.