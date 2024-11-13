Убрали картину из программы, но приглашают на обсуждение. Заявление кинофестиваля PÖFF по поводу фильма об отношениях украинки и россиянина „Глухие влюблённые“

Важно отметить, что это не российский фильм — его автор Борис Гуц покинул Россию после начала полномасштабной войны и с тех пор живёт в разных странах Европы, в данный момент в Сербии. Он неоднократно выступал против режима Путина и войны, развязанной Россией. Предыдущая картина Гуца, „Минск“, посвящена трагическим событиям, последовавшим за президентскими выборами 2020 года в Беларуси. Она была снята в Эстонии при поддержке Эстонского института кино и фонда „Капитал культуры“. Этот фильм, запрещённый в Беларуси и России, в 2022 году участвовал почти в 20 международных фестивалях, включая „Тёмные ночи“. Новая работа Гуца, „Глухие влюблённые“, это полностью независимый проект, сделанный на собственные средства — с минимальным бюджетом — и снятый международной съемочной группой в Стамбуле. В создании фильма также приняли участие эстонские авторы — сопродюсером выступила эстонская студия Max-Grip.

Фестиваль „Тёмные ночи“ всегда поддерживал многообразие взглядов и был открыт для всех независимых кинематографистов, чьи работы отражают демократические ценности. Наш фестиваль — это пространство для разных точек зрения, для дискуссий и споров — так, в нынешней программе представлены фильмы Израиля и Палестины. Мы также показывали фильмы российских и белорусских режиссёров, живущих в изгнании и представляющих взгляды, противоположные официальным доктринам их стран. То же касается и грузинских режиссёров, выступающих против нарастающей цензуры у себя на родине.