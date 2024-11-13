Убрали картину из программы, но приглашают на обсуждение. Заявление кинофестиваля PÖFF по поводу фильма об отношениях украинки и россиянина „Глухие влюблённые“
Кинофестиваль „Тёмные ночи“ всегда выражал глубокое уважение и поддержку украинскому народу, который в настоящее время ведёт борьбу за свою независимость. Еще в 2022 году мы прекратили показы фильмов, финансируемых государствами Россия и Беларусь, и стали первым фестивалем, представившим на крупнейшем кинорынке в Каннах украинские проекты, прерванные войной, чтобы помочь им найти дорогу к международной аудитории. Украинские фильмы всегда занимали важное место в программе нашего фестиваля, и 28-й фестиваль „Тёмные ночи“ не исключение. В этом году мы включили в программу восемь фильмов, созданных в Украине или в сотрудничестве с украинскими студиями, а также картины, затрагивающие украинскую тематику. Один из таких фильмов — „Глухие влюблённые“, который уже вызвал бурные дискуссии не только среди украинцев, но и среди россиян, хотя фильм ещё никто не видел.
Важно отметить, что это не российский фильм — его автор Борис Гуц покинул Россию после начала полномасштабной войны и с тех пор живёт в разных странах Европы, в данный момент в Сербии. Он неоднократно выступал против режима Путина и войны, развязанной Россией. Предыдущая картина Гуца, „Минск“, посвящена трагическим событиям, последовавшим за президентскими выборами 2020 года в Беларуси. Она была снята в Эстонии при поддержке Эстонского института кино и фонда „Капитал культуры“. Этот фильм, запрещённый в Беларуси и России, в 2022 году участвовал почти в 20 международных фестивалях, включая „Тёмные ночи“. Новая работа Гуца, „Глухие влюблённые“, это полностью независимый проект, сделанный на собственные средства — с минимальным бюджетом — и снятый международной съемочной группой в Стамбуле. В создании фильма также приняли участие эстонские авторы — сопродюсером выступила эстонская студия Max-Grip.
Фестиваль „Тёмные ночи“ всегда поддерживал многообразие взглядов и был открыт для всех независимых кинематографистов, чьи работы отражают демократические ценности. Наш фестиваль — это пространство для разных точек зрения, для дискуссий и споров — так, в нынешней программе представлены фильмы Израиля и Палестины. Мы также показывали фильмы российских и белорусских режиссёров, живущих в изгнании и представляющих взгляды, противоположные официальным доктринам их стран. То же касается и грузинских режиссёров, выступающих против нарастающей цензуры у себя на родине.
Мы приняли решение убрать картину „Глухие влюблённые“ из программы „ В поддержку Украины“ — в условиях обострившейся полемики это стало единственно правильным решением. Вместе с тем мы по-прежнему считаем этот фильм художественно сильным антивоенным произведением, которое, используя метафорический язык, затрагивает важную тему, — именно поэтому фильм остаётся в нашей основной конкурсной программе. Фильм рассказывает о случайной встрече в Стамбуле украинской девушки и русского парня. Их отношения начинаются с симпатии, но война в Украине приносит конфликт и в их жизнь, который завершается актом насилия со стороны молодого человека. Девушка, решительная и независимая, не прощает насилия и уходит от парня. Фильм приводит к выводу, что любовь между украинской девушкой и российским парнем в условиях войны невозможна и, как говорит героиня в финале, изменится это не раньше, чем через 100 лет. Желающие могут увидеть в этом метафору, где Украина отказывается от России, как от империи, использующей насилие.
Фильм также поднимает острые вопросы для полемики на актуальные темы: какова идентичность российского режиссёра в изгнании, каково его место в мире и могут ли его фильмы использоваться в пропагандистских целях.
Мы приглашаем вас на показ и открыты для обсуждения после сеанса. Важно помнить несколько принципов: свобода выражения — одна из ключевых ценностей демократического общества, но она имеет свои границы. Каждый обязан уважать права и свободы других людей и соблюдать закон. В том числе недопустимо оскорбление чьего-либо достоинства и очернение доброго имени человека. Если участники дискуссии не будут соблюдать эти основные демократические принципы, организаторы фестиваля „Тёмные ночи“ будут вынуждены принять соответствующие меры для их соблюдения.