Назван самый сексуальный мужчина 2024 года

„Просто мгновенное отключение, на самом деле. Ноль мыслей. Думал, что, возможно, меня разыгрывают. Это точно был не тот день, когда я проснулся и подумал: „Неужели меня сегодня признают самым сексуальным мужчиной“. И все же это был этот день. Вы действительно подняли планку для меня“, - поделился первыми впечатлениями от получения титула Красински.

Красински уже более 14 лет женат на британской актрисе Эмили Блант, с которой они воспитывают двоих детей. Актер рассказал, что его супруга была в восторге, узнав о его победе в голосовании.

Джон Красински прославился благодаря роли в сериале Офис, а также работал режиссером и исполнителем главной роли в триллере Тихое место, где вместе с ним сыграла и его жена. Успех фильма привел к выпуску сиквела Тихое место 2. Кроме того, он исполнил главную роль в сериале Джек Райан.