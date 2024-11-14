Жена Зеленского впервые рассказала, что родители были против ее выбора

„Были протесты у моих родителей, им было очень страшно на нас обоих смотреть с моим будущим мужем, что мы оба выбрали эту профессию“, – отметила первая леди.

По словам Зеленской, сейчас она испытывает гордость за то, что вместе с командой „Квартала“ смогла с нуля построить успешный и влиятельный бизнес.

„Сейчас, вспоминая, какой путь мы прошли чисто интуитивно, мы понимаем, что это была такая большая школа жизни. Мы создали то, чего не было. Создали с нуля. И это сложилось в большой бизнес, мощный. Привлекательный и сейчас. Это привлекает меня и сейчас – сама эта мысль, что мы смогли“, - подытожила первая леди.

Также первая леди призвала верить в себя и свои силы и не бояться.