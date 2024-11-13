ФОТО | На таллиннском концерте белорусской пост-панк сенсации „Molchat Doma“ девушке стало плохо, но группа отреагировала молниеносно

Не обошлось без небольшого инцидента: одной из зрительниц стало плохо из-за тесной обстановки, нехватки воздуха и множества людей. Однако благодаря быстрой реакции музыкантов, которые заметили ситуацию и сделали паузу в выступлении, ей оперативно оказали помощь. Девушку вывели на свежий воздух, предложили воду и шоколад, и она вскоре смогла вернуться, чтобы досмотреть концерт. „На массовых концертах иногда бывает, что кто-то чувствует себя плохо. Девушке оказали помощь, и она продолжила наслаждаться вечером“, — прокомментировали организаторы. Они также поблагодарили команду безопасности, раздававшую воду зрителям, особенно тем, кто находился ближе к сцене.