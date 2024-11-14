В Художественном зале Рийгикогу открылась выставка цифровой графики Сийри Таймла-Раннала

По словам Хуссара, художница нашла интересный способ изображения истории Эстонии через века. „При помощи цифровой графики собранные в этих произведениях яркие моменты истории Эстонии объединяются в одно целое. Эта выставка безусловно обогатит солидные средневековые стены замка Тоомпеа“, – сказал Хуссар.

„Представленные на этой выставке изображения являются продолжением моей работы последних лет – отображения всей истории Эстонии от последних мамонтов до освободительной войны в Украине. Многие исторические темы на этой выставке звучат очень актуально – сокращения, разжигание ненависти, отмена людей, а также – вновь и вновь – война с восточным соседом“, – охарактеризовала свои рисунки Сийри Таймла-Раннала. По ее словам, выставка „Aegvalla“ проводит историческую линию и приглашает поразмыслить над тем, как мы оказались в этой точке.

Ранее серия тех же работ экспонировалась в Эстонском доме в Нью-Йорке. На выставке в основном представлены выполненные в цифровой графике работы из исторического сериала ETV „Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu“ („История Эстонии (полная и проверенная)“), который вышел на экраны в феврале 2024 года. Значительная часть изображений так же взята из книги „Ajalugu piltides“ („История в картинках“), созданной в сотрудничестве с Эстонским национальным музеем в 2023 году. По словам автора, название „Aegvalla“ отсылает к сборнику стихотворений Марие Ундер „Verivalla“. Выставка проводится при поддержке Культурного капитала Эстонии.

Сийри Таймла-Раннала училась в Тартуской художественной школе по специальности скульптор; в Таллиннском педагогическом университете по специальности учитель искусства; в Эстонской художественной академии по специальности графика и сценография, а также получила магистерскую степень по свободным искусствам. Она работала в качестве визуализатора как в Эстонии, так и в других европейских странах.