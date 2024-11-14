ВИДЕО | Эстонская певица Лийс Лемсалу преодолела свой большой страх во время отпуска: „Все кости остались целы“
Лийс Лемсалу сейчас находится в отпуске на Маврикии. Певица сообщила в социальных сетях о своем первом опыте катания на водных лыжах, благодаря которому она столкнулась с одним из своих больших страхов.
„Улыбка на лице, потому что я впервые попробовала покататься на вейке (доска для катания на воде), и все кости остались целы, а главное — я смогла преодолеть свой страх воды. Похоже, мои когда-то футбольные ноги пригодились. А ты пробовал(а)?“ — написала Лиис Лемсалу в Instagram.
В конце августа певица Лийс Лемсалу вышла замуж за своего давнего возлюбленного Карла-Эрика Коду. После свадьбы Лийс добавила к своей фамилии фамилию мужа, но в творческой деятельности продолжает использовать свою девичью фамилию.
Лиис и Карл-Эрик поженились в итальянской Тоскане. Намеки на то, что именно этот регион был выбран для свадьбы, уже давно появлялись в социальных сетях. Внимательные поклонники заметили, что в течение последнего года Лийс не раз посещала Италию, особенно область Тосканы. В августе прошлого года она опубликовала пост с фотографиями из тосканского курорта La Pescaia, предназначенного специально для проведения свадеб. Поскольку тогда еще никто не знал о том, что певица уже несколько лет носит обручальное кольцо, ни у кого не возникло подзозрений о том, что девушка готовиться к свадьбе.
Спустя несколько недель после свадьбы Лийс и Карл-Эрик отправились в Копенгаген, где, вероятно, и провели медовый месяц.