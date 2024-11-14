ВИДЕО | Эстонская певица Лийс Лемсалу преодолела свой большой страх во время отпуска: „Все кости остались целы“

„Улыбка на лице, потому что я впервые попробовала покататься на вейке (доска для катания на воде), и все кости остались целы, а главное — я смогла преодолеть свой страх воды. Похоже, мои когда-то футбольные ноги пригодились. А ты пробовал(а)?“ — написала Лиис Лемсалу в Instagram.

Лиис и Карл-Эрик поженились в итальянской Тоскане. Намеки на то, что именно этот регион был выбран для свадьбы, уже давно появлялись в социальных сетях. Внимательные поклонники заметили, что в течение последнего года Лийс не раз посещала Италию, особенно область Тосканы. В августе прошлого года она опубликовала пост с фотографиями из тосканского курорта La Pescaia, предназначенного специально для проведения свадеб. Поскольку тогда еще никто не знал о том, что певица уже несколько лет носит обручальное кольцо, ни у кого не возникло подзозрений о том, что девушка готовиться к свадьбе.