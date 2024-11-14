Хью Джекман в браке изменял жене с известной актрисой: в Сети появились доказательства

Сообщается, что Джекман, звезда фильмов „Люди Икс“, состоял в романтических отношениях с актрисой Саттон Фостер. Эту информацию Us Weekly раскрыл инсайдер, подтвердив слова блогерши Таши Ластинг, которая первой заявила о предполагаемой измене актера. Высказывание Ластинг прокомментировала и подруга Фернесс, поддержавшая ее утверждение.

Согласно источнику, отношения между Джекманом и Фостер начались в период их совместной работы над мюзиклом „Музыкант“, когда оба были еще в браке.

„Многие люди на Бродвее знали и молчали, потому что они оба такие добрые и замечательные люди. Каждый уважал частную жизнь. Сейчас они действительно счастливы“, — отмечает инсайдер.

Также источник говорит, Фернесс узнала о романе мужа на стороне последней. Однако она надеялась спасти брак. Когда же Дебора-Ли поняла, что муж не уходит от любовницы, они приняли решение развестись.

„Это, пожалуй, была самая страшная тайна Бродвея, и Деборра-ли узнала последней“, — добавил инсайдер.

К слову, Хью Джекман развелся с супругой осенью 2023 года. Тем временем Саттон Фостер тоже объявила о разрыве с мужем, но уже в октябре этого года.