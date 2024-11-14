14.11.2024, 20:01
Больше уже не нужно? Вот 10 причин, почему пары, которые долго были вместе, со временем перестают заниматься сексом(13)
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Наверное, никого не удивит, что в долгосрочных отношениях интимная жизнь со временем теряет ту страсть, которая была на начальных этапах. Но что происходит между двумя людьми, что приводит к тому, что температура в постели буквально падает до минусовых градусов?
Со временем партнеры привыкают друг к другу, прикладывают меньше усилий, допускают ошибки, которые могут ранить, и повседневные дела отнимают своё. По словам клинического психолога Барбары Гринберг, существует десять вполне конкретных причин, почему многие пары все реже занимаются сексом. Все эти причины объединяет одна из самых больших проблем в отношениях — это, конечно, общение. Мы боимся говорить друг с другом, быть честными и порой даже слышать правду.
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