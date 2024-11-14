„Сотни грудей, ягодиц. Как будто я попала на порносайт“. Жительница Эстонии, сделавшая неожиданное открытие, просит помощи: что мне теперь делать?

„Мы с мужем никогда не скрывали друг от друга наши компьютеры или телефоны. Если что-то нужно посмотреть, используется тот телефон или компьютер, который под рукой. Тем больше был мой шок, когда на прошлой неделе я зашла в его компьютер, чтобы посмотреть нужную мне страницу, закрыла браузер, и вдруг появилось окно инкогнито с каким-то Instagram-аккаунтом. Я быстро поняла, что это тайный аккаунт моего мужа.

Раз уж я наткнулась на это, конечно, решила посмотреть, на кого он там подписан и зачем ему такой аккаунт. Боже мой. В ленте — сотни грудей, ягодиц; как будто я попала на порносайт. О том, что мужчины смотрят порно в одиночку, я, конечно, знаю, пусть делает что хочет, когда один. Но этот поддельный аккаунт — это что-то странное. Я посмотрела только на фотографии у тех, на кого он подписан, дальше не пошла. Сообщения не читала. Теперь не могу прекратить думать об этом, меня терзают мысли — а вдруг он все-таки меня изменяет? Для чего ему такой аккаунт? Как мне поднять эту тему с ним? Ведь я даже не пыталась шпионить, просто случайно наткнулась!“