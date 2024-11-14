Стало известно, кто может сыграть Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере

Как сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники, главным претендентом на роль директора школы волшебства Хогвартс стал британский оскароносный актер сэр Марк Райленс.

Пока что сам артист не комментировал возможные съемки в новом сериале и не подтвердил участие в картине. Однако представители HBO обратились к знаменитости с таким предложением. Также сейчас известно, что сериал о молодом маге находится на стадии предпродакшна.

„Мы понимаем, что такой резонансный сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы находимся на стадии предпродакшна, то будем подтверждать детали только тогда, когда будем заключать окончательные соглашения“, - говорится в заявлении кинокомпании.

Как известно, первой звездой, сыгравшей роль Дамблдора, стал покойный ирландский актер Ричард Харрис. Артист снялся в первых двух частях франшизы и уже в 72-летнем возрасте его не стало. Позже исполнителем роли стал Майкл Гэмбон, но его сердце также остановилось в 2023 году, поэтому кинокомпания сейчас занимается поиском его замены.

К слову, пока что актерский состав сериала неизвестен. Однако указано, что, вероятно, главные роли Гарри, Гермионы и Рона сыграют молодые актеры, которые только начинают свой путь в кино. HBO начала кастинг на съемки для детей в возрасте от 9 до 11 лет. А вот что касается других ролей, то их сыграют известные на весь мир артисты, как это было и в фильмах „Гарри Поттер“.