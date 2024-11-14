14.11.2024, 15:01
„Как быстро растут“: Максим Галкин умилил архивным фото детей от Пугачевой
ФОТО: | Delfi Meedia
Юморист Максим Галкин поделился архивными фото детей от певицы Аллы Пугачевой.
Артист решил опубликовать фотографию в своем Instagram с маленькими двойняшками: Гарри и Лизой. К слову, девочка в кадре позирует в светлом праздничном платье, а мальчик одет в темный костюм и белую рубашку.
Сколько лет детям на фото - Галкин не отметил.
„Попала из воспоминаний смартфона замечательная фотография! Как дети быстро растут!“ - подписал Максим.