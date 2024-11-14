Шоубиз
14.11.2024, 15:01

„Как быстро растут“: Максим Галкин умилил архивным фото детей от Пугачевой

 
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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Юморист Максим Галкин поделился архивными фото детей от певицы Аллы Пугачевой.

Артист решил опубликовать фотографию в своем Instagram с маленькими двойняшками: Гарри и Лизой. К слову, девочка в кадре позирует в светлом праздничном платье, а мальчик одет в темный костюм и белую рубашку.

Сколько лет детям на фото - Галкин не отметил.

„Попала из воспоминаний смартфона замечательная фотография! Как дети быстро растут!“ - подписал Максим.

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