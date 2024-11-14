Впервые в мире: на PÖFF фильмы рекомендует искусственный интеллект

„У вас есть какие-нибудь боевики?“

„Мне нравится романтика, например „Титаник“. Что вы порекомендуете?“

„У меня часто унылое настроение, и я много езжу на велосипеде. Лучшее впечатление от кино – это, пожалуй, школьные годы, когда мы ходили на „Класс“. Я бы хотел посетить PÖFF, но не могу выбрать – фильмов так много“.

На эти и все другие вопросы теперь ответит ИИ-ассистент Susi на сайте PÖFF, который поможет людям за несколько минут выбрать из более чем 500 кинокартин фильмы, соответствующие их интересам и предпочтениям, – это исключительная возможность подобрать фильмы конкретно для себя.

„Всегда были жалобы на то, что программа PÖFF настолько велика, что сложно найти нужные фильмы – это занимает слишком много времени. Наш виртуальный помощник Susi решает эту проблему – речь идёт о совершенно новом способе привлечения аудитории, который подходит к каждому человеку индивидуально“, – сказал автор идеи Susi AI, член правления PÖFF Микк Гранстрём.

Кроме того, по его словам, это дарит радость открытия и помогает привлечь на фестиваль молодую любознательную публику.

PÖFF – первый в мире кинофестиваль, который представил искусственный интеллект в качестве рекомендателя фильмов.

„Это означает, что мы идем в лидерах: наш помощник Susi – это не просто инструмент поиска, а интерактивный компаньон, поэтому мы называем его не artificial intelligence, то есть искусственный интеллект, а audience intelligence, то есть ориентированный на публику интеллект“, – добавил Гранстрём.

Важно и то, что Susi AI общается на всех языках, что делает PÖFF еще более доступным на международном уровне.

Деятельность Susi AI распространяется и на мероприятие киноиндустрии PÖFF Industry@Tallinn & Baltic Event. Виртуальный „волк“ поможет тем, кто связан с кинопроизводством или интересуется им, найти подходящий мастер-класс, семинар, дискуссионную группу или любое другое необходимое мероприятие.

Susi AI был разработан PÖFF совместно с разработчиком программного обеспечения Acty.