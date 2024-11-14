Noize MC оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о „дискредитации“ армии РФ за то, что он пожелал Украине победы в войне

Издание уточняет, что поводом для протокола против исполнителя стала публикация в телеграм-канале издания Readovka от 13 августа 2024 года, к которой был приложен скриншот поста Алексеева в инстаграме: в нем он желал Украине победы в войне с Россией.

Защитник Алексеева Ильнур Шарапов настаивает, что в действиях музыканта отсутствует состав правонарушения, так как его подзащитный ничего не публиковал на канале Readovka и не имеет к изданию никакого отношения.

С лета 2023 года Noize MC три раза штрафовали по административной статье для „иноагентов“ – дважды из-за отсутствия плашек о статусе на постах и видео с концертов, а также один раз из-за несданного в Минюст отчета (части 2 и 4 статьи 19.34 КоАП).

Выступившего против полномасштабного вторжения в Украину и уехавшего из России Ивана Алексеева внесли в реестр „иноагентов“ в ноябре 2022 года. По мнению Минюста, музыкант „осуществлял политическую деятельность“ и якобы финансировался из Украины.