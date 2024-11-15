ФОТО | В Таллинне можно посмотреть на „Слизняков и Кроликов“

„Мы хотели показать два вида волшебных существ — Слизняков и Кроликов. Выставка уникальна тем, что несмотря на то, что мы как два художника используем одинаковый материал — керамику, делаем это по-разному. Но есть ощущение связи между личностями, отпечаток совместной работы, схожесть представлений о том, что такое искусство керамики“, — говорят Яна и Таня.

В галерее представлено около сорока работ.

На создание выставки ушло примерно шесть месяцев, рассказывают авторы. „Потребовалось много сил и времени. Но выставки нужны художникам, чтобы представить свои работы публике, а также понять свой собственный уровень, — говорит Таня Ворожун. — Совместные выставки дают возможность сделать что-то необычное, особенное, благодаря тому, что встречаются абсолютно разные люди, в этом всегда есть момент непредсказуемости“.

„Ручная работа, то есть работа художника, всегда ценится тем, что она уникальна — это всегда ограниченное количество, — говорит Яна Жгун. — В искусстве можно найти вещи на любой вкус, которые будут нести на себе отпечаток мысли и руки художника. Ручная работа всегда останется востребованной, хотя бы потому, что человек это творческое существо, и если он не создает изделия сам, то ищет прекрасное вокруг себя“.

Яна Жгун — магистр искусств, член общества керамистов Эстонии. История Яны — о пути в искусстве с самого детства. Родом из Таллинна, она начала учиться в художественной школе с ранних лет, уже взрослой обучалась ландшафтному и интерьерному дизайну. В её профессиональном багаже — работа в галерее марципана и многолетний опыт проведения мастер-классов для детей и взрослых. Закончив Эстонскую Академию искусств и пройдя стажировку по программе Эразмус в Датской школе дизайна, Яна нашла свой путь в керамике. Уже 16 лет она профессионально создает произведения. С 2023 года работает в уютной керамической студии Дворика мастеров в Таллинне.