Умер эстонский уфолог Игорь Вольке. Он изучал аномальные и паранормальные явления

Режиссер Меелис Пиллер сообщил в социальных сетях о кончине Игоря Вольке. В своем посте в Facebook он рассказал, что его хороший друг и исследователь аномалий Игорь Вольке скончался сегодня утром. „Сегодня я получил печальное известие, что Игорь ушел утром в Вечное Неизвестное... Мои глубокие соболезнования его близким“, — написал Пиллер в социальных сетях.

Пиллер также подтвердил изданию Kroonika, что Вольке больше нет с нами.

Последняя встреча Пиллера и Вольке состоялась две недели назад, когда режиссер был у него в гостях. „Мы пили кофе и коньяк, и у него не было никаких планов на уход...“ — описал он.

Игорь Вольке родился 19 января 1950 года. Он работал уфологом и начал интересоваться этой темой в 1960-х годах. С начала 1980-х Вольке регистрировал явления, связанные с НЛО, экологическими аномалиями и паранормальными явлениями.

Игорь Вольке выпустил книги „Книга о НЛО“, „Дополненные уфодневники“ и „X-файлы аномальных природных явлений Эстонии“.