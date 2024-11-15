Посольство Украины в ЭР призывает убрать из программы PÖFF фильм об отношениях украинки и россиянина(1)
Посольство Украины в Эстонской Республике в среду, 13 ноября, выразило озабоченность по поводу показа фильма „Глухие влюбленные“ режиссера Бориса Гуца на фестивале PÖFF. Они призывают организаторов тщательно рассмотреть просьбу и исключить киноленту „Глухие влюбленные“ из основной программы Таллиннского кинофестиваля „Темные ночи“.
Министерство иностранных дел Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины, ГосКино Украины, Национальная общественная телерадиокомпания Украины, Посольство Украины в Эстонской Республике и украинская община в Эстонии — Конгресс украинцев Эстонии и Ассоциация украинских организаций в Эстонии выражают искреннюю благодарность Таллиннскому кинофестивалю „Темные ночи“ (PÖFF) за возможность представить украинские фильмы на столь престижном и уважаемом фестивале. Мы глубоко ценим особое внимание, уделяемое Украине, и искренне признательны за постоянную поддержку, которую фестиваль оказывает нашей стране, включая создание специальной программы „Stand with Ukraine“ в рамках 28-го PÖFF.
Вместе с тем мы вынуждены выразить глубокую обеспокоенность по поводу показа фильма „Глухие влюбленные“ режиссера Бориса Гуца на фестивале. Мы твердо убеждены, что данный фильм является инструментом пропаганды, оправдывающим российскую агрессию и поддерживающим информационную стратегию государства-агрессора. Такое решение подрывает усилия украинского народа и международного сообщества по противодействию дезинформации и поддержке Украины в борьбе против российского вторжения.
Мы уважаем право фестиваля самостоятельно формировать свою программу, придерживаясь принципов недискриминации, плюрализма мнений и художественной свободы. В то же время мы настоятельно призываем организаторов пересмотреть свое решение и исключить этот фильм не только из конкурсной программы, но и из всех показов.
Российские оккупанты совершают ужасные военные преступления. Они издеваются над украинскими военнопленными, похищают украинских детей и подвергают пыткам и насилию мирных жителей на оккупированных территориях. Этот ужасающий список преступлений продолжает расти, и каждое из них становится раной, глубоко ранящей сердце украинского народа. Каждое такое преступление требует немедленного, четкого и принципиального ответа со стороны международного сообщества, которое не может оставаться в стороне в это трагическое время.
Чтобы скрыть и оправдать свои преступления, Россия активно использует инструменты мягкой силы и стремится продвигать собственные нарративы через участие в международных фестивалях. Примером этого является фильм „Глухие влюбленные“, в котором рассказывается история любви между „украинской девушкой и русским парнем“ с явным акцентом на симпатии к российскому персонажу. Даже в трейлере фестиваля „парень из России“ выражает „усталость от войны“, создавая впечатление, что бесчисленные жертвы среди украинского мирного населения сводятся к фону в повествовании о примирении. Такой подход, сосредотачивающийся на эмоциональном комфорте агрессора, а не на страданиях жертв, выходит за рамки допустимых этических стандартов и искажает реальные причины и последствия войны.
В фильме также содержатся обвинения украинских солдат в совершении военных преступлений, в частности пытках пленных. Подобные заявления, хотя и представлены как вымышленные, выходят за рамки художественного нарратива и становятся примером продвижения российских имперских нарративов через инструменты мягкой силы. Эта тактика размывает ответственность за реальные преступления, применяя методы постправды и стремясь обрести легитимность через участие в престижных международных мероприятиях, таких как Таллиннский международный кинофестиваль.
Мы выражаем благодарность фестивалю за решение исключить фильм „Глухие влюбленные“ из программы „Stand with Ukraine“. Однако мы считаем, что этого недостаточно. Мы призываем организаторов тщательно рассмотреть нашу просьбу и поддержать её, исключив „Глухих влюбленных“ из основной программы Таллиннского кинофестиваля „Темные ночи“.