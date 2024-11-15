Посольство Украины в ЭР призывает убрать из программы PÖFF фильм об отношениях украинки и россиянина

Министерство иностранных дел Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины, ГосКино Украины, Национальная общественная телерадиокомпания Украины, Посольство Украины в Эстонской Республике и украинская община в Эстонии — Конгресс украинцев Эстонии и Ассоциация украинских организаций в Эстонии выражают искреннюю благодарность Таллиннскому кинофестивалю „Темные ночи“ (PÖFF) за возможность представить украинские фильмы на столь престижном и уважаемом фестивале. Мы глубоко ценим особое внимание, уделяемое Украине, и искренне признательны за постоянную поддержку, которую фестиваль оказывает нашей стране, включая создание специальной программы „Stand with Ukraine“ в рамках 28-го PÖFF.

Вместе с тем мы вынуждены выразить глубокую обеспокоенность по поводу показа фильма „Глухие влюбленные“ режиссера Бориса Гуца на фестивале. Мы твердо убеждены, что данный фильм является инструментом пропаганды, оправдывающим российскую агрессию и поддерживающим информационную стратегию государства-агрессора. Такое решение подрывает усилия украинского народа и международного сообщества по противодействию дезинформации и поддержке Украины в борьбе против российского вторжения.

Мы уважаем право фестиваля самостоятельно формировать свою программу, придерживаясь принципов недискриминации, плюрализма мнений и художественной свободы. В то же время мы настоятельно призываем организаторов пересмотреть свое решение и исключить этот фильм не только из конкурсной программы, но и из всех показов.