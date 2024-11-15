Актуальная классика снова популярна: в Русском театре пройдет премьера „Дубровского“

Сюжет не нуждается в пересказе: захватывающую историю о любви и вражде, о дружбе и предательстве многие из нас читали еще в детстве, также она знакома по нескольким экранизациям. Авантюрный, почти приключенческий дух неоконченного романа Пушкина сближает заглавного героя с Робином Гудом, чье имя можно считать нарицательным. По мнению режиссера, главный нерв спектакля – это самоощущение человека, живущего в очень несправедливом мире. Бродячий сюжет о благородном разбойнике совпадает с поиском молодого сильного героя нашего времени – того, который пытается защитить человеческое достоинство, любовь, надежды на будущее.

Непростой задачей в „Дубровском“ стал перенос художественной прозы, а не драматургии в классическом понимании в театральное пространство. Здесь создателями был найден синтетический язык, включающий в себя и диалог, и хореографию, и визуальные образы. Сценографом спектакля и художником по костюмам выступил международный известный художник Олег Головко. Как и для режиссера, „Дубровский“ не стал для него первой работой в Русском театре: в прошлом сезоне он оформил спектакль Тимофея Кулябина „Страх и отчаяние в Третьей империи“. Лаконичная и одновременно функциональная сценография“Дубровского“ не только помогает зрителю погрузиться в сюжет, но и оставляет пространство для воображения. Экспрессивная хореография в постановке Ольги Привис – визуальное оформление материала, привносящее ноты современной динамичной стилизации.

На сцене можно будет увидеть сразу несколько поколений труппы, от молодого до старшего. В спектакле заняты: Александр Кучмезов, Даниил Зандберг, Михаил Маневич, Татьяна Алтынник, Артем Гареев, Лариса Саванкова, Игорь Рогачёв, Александр Окунев, Татьяна Егорушкина, Сергей Черкасов, Елена Тарасенко, Наталья Дымченко, Александра Левицкая, Илья Болотов, Артем Веселовский, Евгений Кравец, Лев Зандберг, Кристофер Александер Хамбург.