„Глухие влюбленные“ экс-россиянина Бориса Гуца: на скандальную премьеру в Таллинне раскуплены все кресла

Показ картины состоится уже в это воскресенье, 17 ноября, и ажиотаж вокруг нее достиг своего пика. К вечеру четверга билеты на киноленту в зале кинотеатра Coca Cola Plaza на 265 мест были почти полностью распроданы — на 1-м и 2-м рядах осталось лишь 12 свободных кресел.

Что же вызвало такой интерес у зрителей и критиков? Фильм Гуца привлекает внимание не только своей провокационной тематикой, но и нестандартным подходом к воплощению этой темы на экране. Сюжет картины обещает поднять важные вопросы о любви, о жизни, о войне, свободе выбора и человеческих отношениях, одновременно бросая вызов стереотипам. Режиссер, как и в снятом одним кадром „Минске“, не побоялся использовать новаторские приемы и идти против традиционных рамок кинематографии. Одно это привлекло повышенное внимание со стороны кинокритиков и широкой аудитории.

Но часть потенциальных зрителей шокировала сама тема, ведь главные герои - русский парень и украинская девушка, случайно встретившиеся в Стамбуле (к слову, там некоторое время жил и сам Борис Гуц). „Их сближает то, что ни у одного из них нет денег, чтобы жить в чужом городе. Они оба глухие, но это не мешает им общаться, проводить время вместе и делать то, что обычно делают молодые люди — беззаботно веселиться и искать близости. Им кажется, что они влюблены. Но всё не совсем так, как кажется“, - пишут о фильме на официальном сайте фестиваля PÖFF.

Ранее Министерство иностранных дел Украины, Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, Национальная общественная телерадиокомпания Украины, посольство Украины в ЭР и украинская община в Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором осудили картину, попросили убрать ее из программы и отказаться от показов. Однако PÖFF оставил фильм в основной конкурсной программе.

Если у вас еще нет билетов на премьеру, поспешите, свободные места стремительно заканчиваются.

Кто такой Борис Гуц?

Борис Гуц родился в 1980 году в Омске, некоторое время работал там на телевидении, затем занимался рекламой, видеоартом и анимацией, снимал видеоклипы для Алины Орловой, групп 25/17, EnFace и Fudger. В 2018 году стал автором первого в России фильма, снятого на мобильный телефон — „Фагот“, а в 2021 году в Таллинне снял одним кадром игровой художественный фильм о белорусской революции 2020 года — „Минск“. После начала войны в Украине покинул Россию. В настоящее время проживает в Сербии.