„Глухие влюбленные“ экс-россиянина Бориса Гуца: на скандальную премьеру в Таллинне раскуплены все кресла(3)
„Глухие влюбленные“ режиссера Бориса Гуца (несколько лет назад снял „Минск“ на улицах Ласнамяэ) после премьеры на эстонском кинофестивале PÖFF обещают стать одним из самых обсуждаемых фильмов этой осени. На первый показ картины выкуплены уже практически все билеты.
Показ картины состоится уже в это воскресенье, 17 ноября, и ажиотаж вокруг нее достиг своего пика. К вечеру четверга билеты на киноленту в зале кинотеатра Coca Cola Plaza на 265 мест были почти полностью распроданы — на 1-м и 2-м рядах осталось лишь 12 свободных кресел.
Что же вызвало такой интерес у зрителей и критиков? Фильм Гуца привлекает внимание не только своей провокационной тематикой, но и нестандартным подходом к воплощению этой темы на экране. Сюжет картины обещает поднять важные вопросы о любви, о жизни, о войне, свободе выбора и человеческих отношениях, одновременно бросая вызов стереотипам. Режиссер, как и в снятом одним кадром „Минске“, не побоялся использовать новаторские приемы и идти против традиционных рамок кинематографии. Одно это привлекло повышенное внимание со стороны кинокритиков и широкой аудитории.
Но часть потенциальных зрителей шокировала сама тема, ведь главные герои - русский парень и украинская девушка, случайно встретившиеся в Стамбуле (к слову, там некоторое время жил и сам Борис Гуц). „Их сближает то, что ни у одного из них нет денег, чтобы жить в чужом городе. Они оба глухие, но это не мешает им общаться, проводить время вместе и делать то, что обычно делают молодые люди — беззаботно веселиться и искать близости. Им кажется, что они влюблены. Но всё не совсем так, как кажется“, - пишут о фильме на официальном сайте фестиваля PÖFF.
Ранее Министерство иностранных дел Украины, Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, Национальная общественная телерадиокомпания Украины, посольство Украины в ЭР и украинская община в Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором осудили картину, попросили убрать ее из программы и отказаться от показов. Однако PÖFF оставил фильм в основной конкурсной программе.
Если у вас еще нет билетов на премьеру, поспешите, свободные места стремительно заканчиваются.
Кто такой Борис Гуц?
Борис Гуц родился в 1980 году в Омске, некоторое время работал там на телевидении, затем занимался рекламой, видеоартом и анимацией, снимал видеоклипы для Алины Орловой, групп 25/17, EnFace и Fudger. В 2018 году стал автором первого в России фильма, снятого на мобильный телефон — „Фагот“, а в 2021 году в Таллинне снял одним кадром игровой художественный фильм о белорусской революции 2020 года — „Минск“. После начала войны в Украине покинул Россию. В настоящее время проживает в Сербии.